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В Теннесси семь человек погибли после падения небольшого самолета в озеро

Самолет следовал во Флориду. Он упал вскоре после взлета

НЬЮ-ЙОРК, 30 мая. /ТАСС/. Небольшой самолет Cessna C501 упал в субботу в озеро в штате Теннесси, погибли семь человек. Об этом говорится в заявлении, опубликованном на сайте администрации округа Резерфорд.

"Судя по всему, на борту находились семь человек", - говорится в документе. "Все они признаны погибшими", - отметили представители округа.

Самолет следовал из Теннесси в штат Флорида. Он упал вскоре после взлета, по какой причине, пока не уточняется. В связи с произошедшим начато расследование.

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