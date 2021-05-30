Три человека пострадали при столкновении двух катеров на реке Амур

ТАСС, 30 мая. Вертолет санитарной авиации с бригадой медиков в на борту направлен для оказания помощи трем пострадавшим при внештатной ситуации на реке Амур, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минздрава.

По информации средств массовой информации, в воскресенье утром на реке Амур, рядом с селом Тахта, столкнулись два катера, один из которых затонул. В Министерстве здравоохранения уточнили, что данных о погибших не поступало.

"Внештатная ситуация на реке произошла, пострадали три человека. Руководителем районной больницы Ульчского района был вызван борт санавиации, он сейчас находится в поселке Богородское, дозаправляется и вылетает в Тахту. На борту вертолета санавиации находится бригада врачей, на месте они будут определять степень травм и необходимость госпитализации. Предварительное решение - всех пострадавших направить в Хабаровск санбортом из Тахты", - сообщили в министерстве, уточнив, что сейчас все пострадавшие находятся в сельской амбулатории.

В Минздраве разъяснили, что Тахта - небольшой населенный пункт, добраться в который можно только речным транспортом либо вертолетом.