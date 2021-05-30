В Казахстане спасатели нашли 11-летнюю девочку, пропавшую при сходе селевого потока

НУР-СУЛТАН, 30 мая. /ТАСС/. Казахстанские спасатели нашли 11-летнюю девочку, пропавшую в субботу при сходе селевого потока в Чарынском каньоне Алма-Атинской области. Решается вопрос о транспортировке пострадавшей в медучреждение. Об этом в воскресенье сообщил журналистам официальный представитель МЧС республики Талгат Уали.

"30 мая в 09:34 (06:34 мск) при проведении наземных поисково-спасательных работ вдоль реки Чарын работником государственного национального природного парка "Чарынский каньон" была обнаружена девочка 2010 года рождения. Она находилась на левом берегу реки Чарын в 3-4 км от места происшествия", - сказал Уали.

По предварительным данным, пострадавшая получила ушибы и ссадины, ее состояние оценивают как стабильное, средней степени тяжести. Спасатели оказывают ей первую доврачебную медпомощь. "В настоящее время решается вопрос о транспортировке пострадавшей с использованием авиационной техники АО "Казавиаспас" в медицинское учреждение города Алма-Аты для оказания квалифицированной медицинской помощи", - уточнил официальный представитель МЧС.

В поисково-спасательных работах были задействованы более 90 человек и 19 единиц техники, а также кинологические расчеты.

29 мая в Чарынском каньоне Алма-Атинской области произошел сход селевого потока. В результате ЧП погибли два человека, шесть пострадали.