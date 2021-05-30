СМИ: во Франции идет спецоперация по поиску стрелявшего в жандармов

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Полицейская операция по поиску мужчины, стрелявшего в жандармов, проходит в воскресенье утром во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар (департамент Дордонь). Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда полицейский патруль был вызван в квартиру, где произошел конфликт на почве ревности. Согласно информации жандармерии, вооруженный 30-летний мужчина напал на спутника своей бывшей возлюбленной, после чего его видели на улицах коммуны с оружием в руках. Увидев прибывших на место жандармов, он несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся с места преступления.

В своем Twitter префект Дордони призвал жителей не покидать пока дома. В операции по поиску подозреваемого участвуют более 200 военных и жандармов, также задействованы два вертолета.