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СМИ: во Франции идет спецоперация по поиску стрелявшего в жандармов

Жителей коммуны Ларден-Сен-Лазар призвали не покидать свои дома

ПАРИЖ, 30 мая. /ТАСС/. Полицейская операция по поиску мужчины, стрелявшего в жандармов, проходит в воскресенье утром во французской коммуне Ларден-Сен-Лазар (департамент Дордонь). Об этом сообщил телеканал BFM со ссылкой на источники в полиции.

По их данным, инцидент произошел в ночь на воскресенье, когда полицейский патруль был вызван в квартиру, где произошел конфликт на почве ревности. Согласно информации жандармерии, вооруженный 30-летний мужчина напал на спутника своей бывшей возлюбленной, после чего его видели на улицах коммуны с оружием в руках. Увидев прибывших на место жандармов, он несколько раз выстрелил в их сторону, после чего скрылся с места преступления.

В своем Twitter префект Дордони призвал жителей не покидать пока дома. В операции по поиску подозреваемого участвуют более 200 военных и жандармов, также задействованы два вертолета.

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