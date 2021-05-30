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В Австралии произошла утечка газа на перерабатывающем заводе Tassal

По меньшей мере 20 человек были госпитализированы, передает телеканал ABC

ТАСС, 30 мая. По меньшей мере 20 человек были госпитализированы в результате утечки газа на перерабатывающем заводе компании Tassal в австралийском штате Тасмания. Об этом в воскресенье сообщил телеканал ABC со ссылкой на заявление пожарной службы.

"Большинство людей были доставлены в отделение неотложной помощи в качестве меры предосторожности", - сообщил исполняющий обязанности окружного офицера Барри Боунс. Отмечается, что речь, вероятно, идет об утечке угарного газа, вызванной работой грузовых подъемников внутри здания.

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