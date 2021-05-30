В Китае зафиксировали землетрясения магнитудой 4,9

ПЕКИН, 30 мая. /ТАСС/. Серия подземных толчков магнитудой 4,9 произошла в воскресенье на территории Голог-Тибетского автономного округа западной китайской провинции Цинхай. Об этом сообщил Китайский сейсмологический центр.

Первые подземные толчки магнитудой 4,9 были зафиксированы в 12:50 по местному времени (07:50 мск) на территории высокогорного уезда Мадо, очаг землетрясения залегал на глубине 9 км. В 12:57 (07:57 мск) там произошло землетрясение магнитудой 3,0. В 14:14 (09:14 мск) толчки магнитудой 3,8 зафиксированы на территории уезда Гаде, очаг залегал на глубине 9 км. В 14:55 (09:55 мск) землетрясение магнитудой 4,9 вновь произошло в уезде Мадо.

Информации о пострадавших и разрушениях на территории Голог-Тибетского автономного округа, население которого составляет около 194 тыс. человек, пока не поступало.

22 мая на территории уезда Мадо Голог-Тибетского автономного округа произошло землетрясение магнитудой 7,4, очаг залегал на глубине 17 км. По данным местных властей, стихийное бедствие затронуло более 32 тыс. местных жителей в 26 поселках, 18 человек пострадали и были доставлены в медицинские учреждения. Центральные и провинциальные власти выделили 69 млн юаней ($10,7 млн) на ликвидацию последствий бедствия.

Цинхай - один из наименее населенных регионов Китая. По этому показателю провинция занимает второе место после Тибетского автономного района.