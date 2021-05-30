В Оренбуржье подросток пострадал при погрузке зерна в вагоны

ТАСС, 30 мая. Подросток 2004 года рождения получил травму на станции Бузулук в Оренбургской области при погрузке зерна в грузовые вагоны, проводится проверка. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры.

"Оренбургской транспортной прокуратурой проводится проверка по факту травмирования несовершеннолетнего при осуществлении погрузки зерна в железнодорожные вагоны", - сказано в сообщении.

По данным ведомства, случай произошел днем 30 мая на тупиковом пути общего пользования станции Бузулук в Оренбургской области. Вагоны принадлежат компании ООО "Петрохлеб-Кубань". Несовершеннолетнего доставили в больницу с диагнозом "ампутация левой нижней конечности".

"По предварительным данным, потерпевший осуществлял работы по погрузке зерна без оформления трудовых отношений с юридическим лицом", - отметили в ведомстве.

Транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства об охране труда в деятельности ООО "Петрохлеб-Кубань", а также законодательства об основах системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних.