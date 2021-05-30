В ДТП в Нижегородской области погибли четыре человека

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 30 мая. /ТАСС/. Четыре человека погибли, двух детей госпитализировали в результате ДТП в Нижегородской области, сообщили ТАСС в воскресенье в управлении ГИБДД ГУ МВД России по региону.

"Четыре человека погибли и два ребенка в реанимации", - сказал собеседник агентства.

Авария произошла на 42-м км трассы Нижний Новгород - Киров. По предварительным данным, столкнулись джип и легковой автомобиль.

Как сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по региону, информация о происшествии поступила в 16:10 мск, около поворота на деревню Тайное столкнулись три автомобиля. Погибли две женщины и два мужчины. Пострадали три человека, в том числе два ребенка 2012 и 2014 годов рождения. От МЧС для ликвидации последствий аварии привлекались шесть человек и одна единица техники.