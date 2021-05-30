Пожар произошел в старейшей гостинице Петрозаводска "Северная"

ТАСС, 30 мая. В гостинице "Северная", которая является важным историко-культурным объектом Петрозаводска, произошел пожар, его площадь составляет 300 кв. м, сообщили в воскресенье ТАСС в пресс-службе МЧС России по Республике Карелия.

Ранее сообщалось со ссылкой на источник о пожаре на площади в 1 тыс. кв. м.

"Площадь пожара составляет 300 кв. м. А 1 тыс. кв. м - это общая площадь [этажа гостиницы]", - пояснил собеседник агентства.

В пресс-службе МЧС России по регион утакже уточнили, что эвакуировали из здания 49 человек. В результате ЧП никто не пострадал. Как сообщил на своей странице в социальной сети "ВКонтакте" глава администрации города Владимир Любарский, в гостинице проживают 64 гостя и четыре сотрудника.