{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проводит проверку из-за прерванного взлета самолета в Екатеринбурге

Самолет рейса Екатеринбург - Сочи 30 мая прервал взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении

ТАСС, 30 мая. Уральская транспортная прокуратура проверит исполнение закона о безопасности полетов в связи с прерванным 30 мая взлетом самолета "Аэрофлота" сообщением Екатеринбург - Сочи в аэропорту Кольцово. Об этом сообщается в воскресенье в Telegram-канале ведомства.

"Свердловской транспортной прокуратурой организована проверка исполнения законодательства о безопасности полетов [в аэропорту Кольцово]", - говорится в сообщении.

По данным прокуратуры, 30 мая самолет А-320 во время разгона прервал взлет по причине срабатывания системы оповещения о столкновении. "На борту находилось 124 пассажира, из них 30 детей. Пострадавших и повреждений воздушного судна нет", - добавили в сообщении. На данный момент самолет готовится к вылету в аэропорт назначения.

Теги
РоссияСвердловская область
В Тихом океане произошло землетрясение магнитудой 5,5
Информация об угрозе цунами и разрушениях не поступала
Читать полностью