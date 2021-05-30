В Карачаево-Черкесии ливень и град повредили дороги и посевы

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Дороги размыты, повреждены посевы и стекла тепличного комбината в результате ливня с градом в Абазинском районе Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 18:05 30 мая 2021 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что в связи с комплексом неблагоприятных явлений, прошедших на территории Абазинского района, размыло внутрипоселковые дороги в аулах Эльбурган и Инжич-Чукун, были забиты придорожные канавы и нанесен ущерб сельхозпосевам", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ОАО "Южный" также прошел сильный ливень с градом, побиты стекла тепличного комбината. На территории района работает комиссия по оценке ущерба.