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В Карачаево-Черкесии ливень и град повредили дороги и посевы

В результате непогоды также оказались повреждены стекла тепличного комбината

ЧЕРКЕССК, 30 мая. /ТАСС/. Дороги размыты, повреждены посевы и стекла тепличного комбината в результате ливня с градом в Абазинском районе Карачаево-Черкесии, сообщили журналистам в пресс-службе ГУ МЧС России по республике.

"В 18:05 30 мая 2021 года в оперативную дежурную смену ЦУКС Главного управления МЧС России по КЧР поступило сообщение о том, что в связи с комплексом неблагоприятных явлений, прошедших на территории Абазинского района, размыло внутрипоселковые дороги в аулах Эльбурган и Инжич-Чукун, были забиты придорожные канавы и нанесен ущерб сельхозпосевам", - сообщили в ведомстве.

Отмечается, что в ОАО "Южный" также прошел сильный ливень с градом, побиты стекла тепличного комбината. На территории района работает комиссия по оценке ущерба.

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