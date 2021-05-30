СМИ: в Нигерии боевики похитили 200 учеников из школы-интерната

ПРЕТОРИЯ, 30 мая. /ТАСС/. Группа вооруженных лиц напала в воскресенье на школу-интернат в расположенном на западе Нигерии городе Тегина (штат Нигер) и похитила 200 учеников. Об этом сообщила нигерийская газета Vanguard.

Как отметили местные жители, во второй половине дня боевики ворвались на территорию школы, захватили 200 учеников и скрылись. По их сведениям, в результате атаки убитых и раненых нет.

Официальный представитель штата Нигер подтвердил агентству Reuters факт нападения на школу и похищение учеников. Однако он отказался назвать число захваченных боевиками школьников.

Атаки на вузы и школы с целью захвата студентов и учеников для дальнейшего выкупа стали в последние месяцы все чаще происходить в Нигерии. Согласно имеющимся данным, с начала текущего года в различных частях страны из школ и вузов был похищено более 700 учащихся. Решением местных властей на севере Нигерии с марта закрыты более 600 школ. Учащиеся из них были переведены в другие учебные заведения в более безопасных районах штатов. Одновременно усилены меры безопасности в работающих школах и вузах.