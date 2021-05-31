Площадь лесных пожаров в России выросла на 63%

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Лесные пожары в России действуют на площади 3 720 га, что на 63% больше по сравнению с воскресеньем, сообщает в понедельник пресс-служба федеральной Авиалесоохраны. Больше всего площадь возгораний выросла в Якутии.

На утро воскресенья в России действовало 30 лесных пожаров на площади 2 273 га.

"За прошедшие сутки 30 мая 2021 года в России ликвидирован 71 лесной пожар на площади 372 га. На 00:00 мск 31 мая 2021 года на территории Российской Федерации действовало 55 лесных пожаров на площади 3 720 га, по которым проводились работы по активному тушению", - говорится в сообщении ведомства.

В частности, 23 пожара на площади 1 725 га действуют в Тюменской области, это наибольший показатель по регионам России. Существенно увеличились участки горения в Якутии - с 405 га до 1 373 га. В Красноярском крае тушат пожары на площади 410 га. Незначительные пожары на площади до 100 га действуют в Алтайском, Забайкальском и Хабаровском краях, Омской, Новосибирской и Оренбургской областях, а также в Республике Башкортостан.

Задействовано 1 914 человек, 432 единицы техники, 32 воздушных судна на мониторинге и еще девять на тушении. В Тюменской области задействовано три летчика-наблюдателя и 296 авиапожарных, в Якутии - 28 авиапожарных.

Пожароопасный сезон открыт в 81 субъекте Российской Федерации. Режим ЧС введен на всей территории Тюменской области. Особый противопожарный режим действует в 49 субъектах РФ.