Сахалинец погиб от удара током при попытке кражи электрооборудования

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Двое мужчин в селе Мицулевка Анивского района на Сахалине попытались украсть электрооборудование из трансформаторных подстанций, один из них погиб от удара током. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".

"Несанкционированное проникновение в одну из трансформаторных подстанций закончилось гибелью мужчины. Основная версия случившегося - хищение электрооборудования. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование", - рассказали в энергокомпании.

По предварительной информации, двое молодых людей ночью спилили замок трансформаторной подстанции и проникли в закрытое распределительное устройство напряжением 10 кВ. Они хотели украсть металлическое оборудование. Один из них приблизился к токоведущим частям, вследствие чего был насмерть поражен электрическим током.