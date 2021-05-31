{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Сахалинец погиб от удара током при попытке кражи электрооборудования

Инцидент случился в селе Мицулевка Анивского района

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 31 мая. /ТАСС/. Двое мужчин в селе Мицулевка Анивского района на Сахалине попытались украсть электрооборудование из трансформаторных подстанций, один из них погиб от удара током. Об этом в понедельник сообщили журналистам в пресс-службе компании "Сахалинэнерго".

"Несанкционированное проникновение в одну из трансформаторных подстанций закончилось гибелью мужчины. Основная версия случившегося - хищение электрооборудования. В настоящее время по данному происшествию проводится расследование", - рассказали в энергокомпании.

По предварительной информации, двое молодых людей ночью спилили замок трансформаторной подстанции и проникли в закрытое распределительное устройство напряжением 10 кВ. Они хотели украсть металлическое оборудование. Один из них приблизился к токоведущим частям, вследствие чего был насмерть поражен электрическим током.

Теги
РоссияСахалинская область
На Сахалине в детском саду ребенок упал в емкость с дезинфицирующим средством
Его транспортируют в Южно-Сахалинск бортом санитарной авиации
Читать полностью