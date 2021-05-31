В Волгограде при столкновении легковушки с маршрутным такси пострадали четыре человека

ВОЛГОГРАД, 31 мая. /ТАСС/. После столкновении автомобиля ВАЗ-2109 с маршрутным такси в Тракторозаводском районе Волгограда пострадали четыре человека, сообщили в понедельник журналистам в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

"По предварительной информации, в 09:40 мск водитель автомобиля ВАЗ-2109 1954 года рождения, двигаясь по проспекту Ленина со стороны Краснооктябрьского района в сторону поселка Спартановка, при повороте налево на улицу Дегтярева совершил столкновение с маршрутным такси марки Сitroen под управлением водителя 1978 года рождения, который ехал в прямом направлении в сторону Краснооктябрьского района. Четыре человека пострадали", - сказали в пресс-службе.

В результате ДТП пострадала пассажирка автомобиля ВАЗ (1960 года рождения) и три пассажира маршрутного такси: женщина 2000 года рождения, женщина 1960 года рождения и мужчина 1996 года рождения.

"На место аварии выехало руководство городской Госавтоинспекции, работает следственно-оперативная группа районного отдела полиции, дополнительные наряды ГИБДД", - добавили в пресс-службе.

Как уточнили ТАСС в облздраве, все пострадавшие госпитализированы в 25-ю больницу. По предварительным данным, двое человек находятся в тяжелом состоянии, двое - в состоянии средней степени тяжести.