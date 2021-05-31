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Число госпитализированных после ДТП с маршруткой под Астраханью увеличилось до шести

Во взрослой больнице находятся пять пострадавших, в детской - один

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Врачи госпитализировали еще двух пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Приволжском районе Астраханской области, сообщили в понедельник ТАСС в Александро-Мариинской областной клинической больнице. Во взрослой больнице находятся пять пострадавших в ДТП, в детской - один.

"Пять человек госпитализированы в Александро-Мариинскую клиническую больницу после ДТП. Тяжесть их состояния будет уточнена после проведения обследований", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что ребенок, пострадавший в ДТП, ранее был направлен в детскую больницу имени Силищевой в Астрахани.

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