Число госпитализированных после ДТП с маршруткой под Астраханью увеличилось до шести

АСТРАХАНЬ, 31 мая. /ТАСС/. Врачи госпитализировали еще двух пострадавших в ДТП с участием маршрутки в Приволжском районе Астраханской области, сообщили в понедельник ТАСС в Александро-Мариинской областной клинической больнице. Во взрослой больнице находятся пять пострадавших в ДТП, в детской - один.

"Пять человек госпитализированы в Александро-Мариинскую клиническую больницу после ДТП. Тяжесть их состояния будет уточнена после проведения обследований", - сказал собеседник агентства.

Уточняется, что ребенок, пострадавший в ДТП, ранее был направлен в детскую больницу имени Силищевой в Астрахани.