Под Сыктывкаром загорелась кровля производственного объекта в ИК-1

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Возгорание кровли производственного объекта в исправительной колонии № 1 в Сыктывкаре произошло утром 31 мая. Организована эвакуация осужденных и сотрудников, пострадавших нет, говорится в сообщении пресс-службы управления ФСИН по региону.

"31 мая возникло возгорание кровли производственного объекта в исправительной колонии № 1 в Сыктывкаре. Была организована эвакуация осужденных и сотрудников, работающих на объекте. На место происшествия незамедлительно прибыли сотрудники ведомственной противопожарной службы, вызваны пожарные расчеты МЧС. Пострадавших нет. Оборудование производственного участка не повреждено", - говорится в сообщении.

По информации Северо-Западного округа Росгвардии, на тушение пожара привлечены военнослужащие округа. "Для тушения возгорания в производственном помещении на территории исправительной колонии № 1 под Сыктывкаром (населенный пункт Верхний Чов) привлечена пожарная автомашина Центра подготовки личного состава Северо-Западного округа войск национальной гвардии Российской Федерации", - добавили в округе.

Впоследствии пожарно-спасательные подразделения ликвидировали открытое горение. "Сообщение о возгорании поступило в службу спасения в 10:02 мск. На месте работают подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона. Пострадавших нет. В настоящий момент открытое горение ликвидировано. Причины пожара устанавливаются", - сообщили в пресс-службе Главного управления МЧС РФ по Коми.