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Политтехнолога экс-главы Коми арестовали по обвинению в мошенничестве

Максим Минеев будет находиться под стражей два месяца

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Политтехнолог Максим Минеев, который работал пиарщиком бывшего главы Республики Коми Сергея Гапликова, арестован в Сыктывкаре на два месяца. Он обвиняется в совершении особо крупного мошенничества, сообщили ТАСС в понедельник в Сыктывкарском городском суде.

Ранее в социальных сетях и СМИ публиковалась информация со ссылкой на источники, что Минеев был задержан в аэропорту Екатеринбурга во время пересадки, затем доставлен в столицу Коми.

"Минееву избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок два месяца. Он обвиняется в совершении преступления по ч. 4 ст. 159 УК РФ ("Мошенничество в особо крупном размере")", - сообщили ТАСС в суде.

По данным источников ТАСС в правительстве региона, Минеев занимался в Коми несколькими избирательными кампаниями в период работы бывшего руководителя республики Гапликова.

"Минеев был технологом всех региональных и федеральных избирательных кампаний в Коми после 2016 года, согласованный с федеральным центром. Технологическое обеспечение было со стороны Минеева и его группы, несколько человек у него работало. Они все с Дальнего Востока, работали там, потом в уральских регионах - Пермь, Екатеринбург. Минеев занимался также технологическим обеспечением общественно-политических процессов в Коми в межвыборный период", - сообщил источник.

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