Суд 3 июня рассмотрит вопрос о продлении ареста блогеру Пыжу

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Мещанский суд Москвы 3 июня рассмотрит ходатайство следствия о продлении ареста блогеру Андрею Пыжу, обвиняемому в незаконном получении доступа к гостайне. Об этом ТАСС сообщили в суде.

"Рассмотрение ходатайства следствия о продлении срока содержания под стражей в отношении Пыжа назначено на 3 июня в 16:30", - сказал собеседник агентства. Срок ареста блогера истекает 5 июня.

Пыжу вменяется преступление по ст. 283.1 УК РФ ("Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну"). Наказание по ней составляет от трех до восьми лет лишения свободы. Он не признает вину.

Блогер, имеющий гражданства РФ и Украины, известен своими репортажами с заброшенных объектов в разных странах. Ранее сообщалось, что в его деле речь идет о документах, которые он на флеш-накопителях перевез на Украину, где в личных целях, по его словам, хотел использовать в рамках своего блога. По словам источника ТАСС, эти документы связаны с российским транспортом и не касаются оборонной или энергетической промышленности. Еще один источник агентства уточнял, что уголовное дело Пыжа связано с перевозкой на Украину засекреченных данных о станциях Московского метрополитена и подземных транспортных сооружениях.