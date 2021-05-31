СК выясняет обстоятельства массового захоронения, обнаруженного на стройке в Приморье

ВЛАДИВОСТОК, 31 мая. /ТАСС/. Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обнаружения костных останков на строительном объекте в Приморье, сообщается в понедельник на сайте территориального управления СК.

"12 мая 2021 года во время проведения земляных строительных работ вблизи дома по улице Горького в поселке Раздольное Надеждинского района при очистке старого фундамента обнаружены костные останки неизвестного человека. 25 мая 2021 года на территории той же местности снова обнаружены костные останки. По данным фактам следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Приморскому краю проводится доследственная проверка в порядке ст. 144, 145 УПК РФ ("Порядок и решения, принимаемые по результатам рассмотрения сообщения о преступлении"), материалы проверок соединены в одно производство", - говорится в сообщении.

В рамках проверки назначены медико-криминалистические экспертизы, опрашиваются очевидцы.

Участники поискового объединения "Авиапоиск" помогают устанавливать принадлежность человеческих останков. "На сегодняшний день обнаружены и эксгумированы человеческие останки из четырех импровизированных гробов. <…> Предварительные версии поискового расследования: жертвы какого-то чрезвычайного происшествия дореволюционного периода; Гражданская война, замученные пытками японцев партизаны и местные жители; госпитальное захоронение остатков тел после операций 1938 или 1945 года; поздние жертвы работ на китайском предприятии 1990-х годов. Наименее вероятная версия", - говорится в сообщении на странице "Авиапоиска" в Instagram.

Накануне поисковики подняли сразу два ящика, стоящие один на одном, без крышек. "Вызывает непонимание состояние останков, находящихся в этих "гробах" - это части тел людей, сложенные по силуэту тела (куски черепов, рук, ног, ребер, тазовых костей). Создается впечатление, что это было либо госпитальное захоронение, куда складывали ампутированные части тел, либо сбор и захоронение после боя", - следует из сообщения поисковиков.

При первом осмотре специалисты обнаружили цельный гроб, в котором находился поврежденный человеческий скелет, а также другие костные останки на территории объекта.