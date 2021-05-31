СК возбудил дело после гибели избитого ребенка в Белгородской области

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Следователи возбудили уголовное дело в отношении жителя Белгородской области, избившего пятилетнего пасынка. Накануне мальчик умер в больнице от полученных травм, сообщила в понедельник пресс-служба следственного управления СК РФ по региону.

"Возбуждено уголовное дело в отношении 31-летнего жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного п. "б" ч. 2 ст. 111 УК РФ ("Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью"). 30 мая от полученных травм ребенок скончался в больнице", - говорится в сообщении.

По версии следствия, находясь дома в состоянии алкогольного опьянения мужчина обнаружил пропажу денег. Выяснилось, что в другое место их положил пятилетний пасынок. Мужчина разозлился и ударил мальчика несколько раз по голове, после чего ребенок потерял сознание, был госпитализирован и умер в больнице. В настоящее время мужчине предъявлено обвинение, решается вопрос о его аресте.

"Решается вопрос о возбуждении уголовного дела в отношении должностных лиц системы профилактики, которые не осуществляли должного надзора за семьей с детьми, состоящей на учете как неблагополучная, так как родители злоупотребляли спиртными напитками", - добавили в пресс-службе.