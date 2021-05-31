Дело возбудили после ДТП на Алтае

БАРНАУЛ, 31 мая. /ТАСС/. Следователи в Алтайском крае возбудили уголовное дело по факту ДТП, в котором три человека погибли и еще 11 пострадали. Среди погибших оказался подросток, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального следственного управления СК РФ в понедельник.

Дело возбуждено по ч. 5 ст. 264 УК РФ ("Нарушение лицом правил дорожного движения, повлекшее смерть двух или более лиц"). "В результате ДТП погиб 17-летний пассажир легкового автомобиля. Также среди погибших: пассажир 2002 года рождения и водитель 1997 года рождения", - сказали в пресс-службе.

По данным следствия, водитель легкового автомобиля не справился с управлением, что и послужило причиной ДТП, он выехал на полосу встречного движения, где и столкнулся с микроавтобусом.