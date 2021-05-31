Суд арестовал таксиста, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке Москвы

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Кузьминский районный суд Москвы арестовал водителя такси, обвиняемого в убийстве пассажира на юго-востоке столицы. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе столичной прокуратуры.

29 мая между водителем такси, 61-летним жителем Балашихи, и его пассажиром произошел конфликт, который перерос в драку на проезжей части. Таксист ударил ножом мужчину, который от ранения умер на месте. "Сегодня суд с учетом позиции Кузьминской межрайонной прокуратуры избрал в отношении мужчины меру пресечения в виде заключения под стражу", - сообщили в прокуратуре.

Ему предъявлено обвинение в убийстве. Результаты расследования дела находятся на контроле столичной прокуратуры.