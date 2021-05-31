Пожар на производственном объекте в ИК-1 под Сыктывкаром потушен

СЫКТЫВКАР, 31 мая. /ТАСС/. Возгорание в производственном помещении исправительной колонии № 1, расположенной в поселке Верхний Чов под Сыктывкаром, потушено. Никто не пострадал, оборудование не повреждено, сообщили ТАСС в пресс-службе управления ФСИН РФ по региону.

"Произошло возгорание кровли производственного объекта. Осужденные и сотрудники эвакуированы, никто не пострадал, оборудование не повреждено. На данный момент пожар полностью потушен", - сообщили в управлении.

На тушении работали подразделения Сыктывкарского пожарно-спасательного гарнизона, УФСИН и военнослужащие Северо-Западного округа Росгвардии.