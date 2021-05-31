Уголовное дело возбудили после падения ребенка в горячий асфальт в Москве

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Уголовное дело возбудили в Москве после того, как ребенок получил ожоги, упав на горячий асфальт, который укладывали рабочие. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе столичной прокуратуры.

"Вечером 26 мая малолетний мальчик, катаясь на роликовых коньках около одного из домов по ул. Сахалинской, где происходила укладка горячего асфальта, упал, в результате чего был доставлен в медицинское учреждение с термическими ожогами различной степени. Возбуждено уголовное дело", - говорится в сообщении.

Прокуроры в ходе проверки выяснили, что рабочие не огородили место укладки асфальта от прохожих. Результаты проверки были отправлены в следственные органы, которые и возбудили уголовное дело по статье о производстве работ, не отвечающем требованиям безопасности.