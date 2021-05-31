Суд Москвы 23 июня проверит законность приговора Карине Цуркан, осужденной за шпионаж

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Первый апелляционный суд общей юрисдикции 23 июня рассмотрит жалобу защиты и представление прокуратуры на приговор бывшему топ-менеджеру "Интер РАО" Карине Цуркан, осужденной на 15 лет колонии за шпионаж. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе суда.

"23 июня в 11:00 мск в Первом апелляционном суде состоится судебное заседание по делу Карины Цуркан", - сказала собеседница агентства.

Мосгорсуд 29 декабря прошлого года приговорил Цуркан к 15 годам колонии общего режима, признав ее виновной в шпионаже в пользу Молдавии. Суд засчитал в срок наказания время, проведенное ею под стражей с 2018 года, и обратил в доход государства изъятые у нее 656 млн рублей. В ходе прений сторон гособвинение требовало назначить Цуркан 18 лет колонии строгого режима. Адвокаты просили суд вынести оправдательный приговор.

Генпрокуратура после оглашения приговора внесла апелляционное представление на приговор Цуркан, не согласившись с зачетом времени в СИЗО в срок наказания в колонии, потребовав приравнять один день под стражей к одному дню в колонии. Как рассказал ранее ТАСС адвокат Цуркан Иван Павлов, прокуратура считает, что по статьям "Шпионаж" не действует правило о зачете наказания день в СИЗО за полтора дня в колонии. Защита осужденной считает, что необходимо полностью отменить приговор, а Цуркан - оправдать.

Как следует из обвинения, Цуркан передавала спецслужбе Молдавии сведения о поставках электроэнергии из России на территорию Украины.

Обвиняемая утверждает, что никогда не была знакома с представителями зарубежных спецслужб, не видела документ, в получении и передаче которого ее обвиняют. Свое преследование Цуркан связывает с попыткой сместить ее с должности.