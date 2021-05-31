Житель Подмосковья получил 11 лет за убийство воспитательницы в детском саду

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Воскресенский суд Подмосковья приговорил местного жителя Владимира Воробьева к 11 годам колонии за убийство воспитательницы на глазах у детей в детском саду. Об этом ТАСС сообщили в пресс-службе прокуратуры Московской области.

"Суд назначил Воробьеву наказание в виде 11 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима", - сообщили в надзорном ведомстве.

По данным следствия, днем 31 августа 2020 года обвиняемый в состоянии алкогольного опьянения пришел на работу к своей супруге в детский сад в Воскресенске. На почве ревности он не менее восемнадцати раз ударил ее ножом в шею, грудь и по рукам. От полученных повреждений она погибла на месте происшествия.