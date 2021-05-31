Суд арестовал юношу, избившего школьника в Калининградской области

КАЛИНИНГРАД, 31 мая. /ТАСС/. Суд отправил под стражу 17-летнего юношу, жестоко избившего 14-летнего школьника в городе Черняховске Калининградской области. Об этом ТАСС сообщили в областной прокуратуре.

"Суд избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на два месяца - по 27 июля", - сообщили в надзорном ведомстве.

Ранее в социальных сетях, ряде Telegram-каналов и СМИ появились сообщения о том, что 17-летний подросток избил в Черняховске 14-летнего школьника. Все происходившее снималось на видео, которое распространилось в социальных сетях. На нем видно, как один подросток бросает другого на землю, после чего продолжает бить его по голове, за происходящим наблюдают свидетели, которые затем пытаются остановить избиение. По сообщениям ряда СМИ, подросток, избивавший школьника, сын депутата Черняховского городского округа.

Сообщение о происшествии поступило в прокуратуру области 22 мая, однако уголовное дело по нему не возбуждалось, что, по данным надзорного ведомства, стало нарушением ст. 6.1 УПК РФ. Прокурор Черняховска внес требование в органы полиции о возбуждении по факту произошедшего уголовного дела по ч. 1 ст. 112 УК РФ ("Умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью") и оно было исполнено. В тот же день дело было передано для расследования Черняховскому межрайонному следственному отделу следственного управления СК РФ по Калининградской области. В понедельник в прокуратуре сообщили, что подозреваемый задержан полицией.