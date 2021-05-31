Суд Москвы отказал в аресте бойца ММА Дибирова

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Измайловский суд Москвы отказал следствию в аресте и избрал запрет определенных действий в отношении бойца ММА (Mixed martial arts, смешанные боевые искусства) Гаруна Дибирова, задержанного в минувшие выходные за нападение на молодого человека на самокате на востоке Москвы. Как уточнили ТАСС в пресс-службе суда, мера пресечения спортсмену избрана до 27 июня.

"Постановлением Измайловского районного суда города Москвы от 31 мая 2021 года в отношении Дибирова Гаруна Дивировича в удовлетворении органов предварительного расследования об избрании меры пресечения в виде заключения под стражей отказано. В отношении Дибирова Г. Д. избрана мера пресечения в виде запрета определенных действий сроком на 1 месяц, до 27 июня 2021 года", - сказала собеседница агентства.

По данным источника ТАСС в правоохранительных органах, Дибиров был задержан в минувшие выходные после того, как вечером 28 мая в ходе конфликта на Первомайской улице в Москве напал на молодого человека, ехавшего на самокате. В результате происшествия пострадавший был госпитализирован с травмой головы, а подозреваемый доставлен в территориальный ОМВД для разбирательства, сообщили ранее ТАСС в пресс-службе полиции. В отношении спортсмена возбуждено уголовное дело по ст. 118 УК РФ (причинение тяжкого вреда здоровью по неосторожности) и ст. 213 ("Хулиганство").

Представитель Главного следственного управления СК по Москве Юлия Иванова в свою очередь сообщила ТАСС, что с целью всестороннего установления обстоятельств произошедшего по поручению руководства ГСУ СК по Москве перед надзорным ведомством инициирован вопрос об изъятии уголовного дела из органов полиции и передаче его в территориальное подразделение ГСУ СК по Москве. По ее словам, следователи проведут комплекс следственных действий для установления всех обстоятельств произошедшего.