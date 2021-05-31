Школьники выбили окна в нескольких вагонах одной из подмосковных электричек

МОСКВА, 31 мая. /ТАСС/. Полиция возбудила уголовное дело в отношении подростков, которые выбили окна в четырех вагонах электрички в Подмосковье. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе управления полиции на транспорте по ЦФО.

"Транспортной полицией возбуждено уголовное дело по ст. 214 УК РФ ("Вандализм") после разгрома подмосковной электрички группой подростков. Злоумышленники выбили стекла в четырех вагонах, снимая свои действия на камеру телефона", - говорится в сообщении.

Инцидент произошел в электричке сообщением Егорьевск - Куровская. Ущерб составил почти 40 тыс. рублей.

Очевидцы рассказали полиции, что подростки вели себя вызывающе, пили спиртное, матерились, а потом начали бить окна. Всего задержаны 10 подростков, которым по 15-17 лет.