В Ингушетии задержан житель Чечни, который выращивал в теплице арендованного дома коноплю

МАГАС, 31 мая. /ТАСС/. Правоохранители Ингушетии задержали в регионе жителя Чечни, который в частном доме создал теплицу для выращивания конопли для дальнейшей продажи, сообщила пресс-служба МВД по региону.

"В Ингушетии в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий в селе Троицком сотрудниками полиции была обнаружена теплица, где незаконно выращивали и культивировали растения, содержащие наркотические вещества. Она располагалась в подвале частного дома, который арендовал житель Грозного. В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 228 УК РФ, а фигурант задержан", - говорится в сообщении.

Как сообщается, в ходе осмотра помещения полицейские обнаружили и изъяли 146 кустов конопли и 326,62 грамма марихуаны.

"Подозреваемый пояснил, что советы по обустройству теплицы он посмотрел в интернете. В дальнейшем выращенное зелье он планировал сбывать в Республике Коми, мотивировав это тем, что там у него есть знакомые, которые могут купить данный товар", - добавили в пресс-службе.