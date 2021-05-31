В Дагестане директора центра социального обслуживания населения заключили под стражу

МАХАЧКАЛА, 31 мая. /ТАСС/. Мера пресечения в виде заключения под стражу избрана в отношении директора центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Курахского района Дагестана по делу экс-министра труда и социального развития республики. Об этом сообщило Следственное управление СК РФ по Дагестану.

Ранее сообщалось, что советский районный суд Махачкалы арестовал бывшего министра труда и социального развития Дагестана Расула Ибрагимова, обвиняемого в создании преступного сообщества и мошенничестве на более чем 620 млн рублей.

"В рамках расследования уголовного дела директору ГБУ РД "Комплексный центр социального обслуживания населения в МО "Курахский район" Руслану Гасанову предъявлено обвинение в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 210 УК РФ (участие в преступном сообществе) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере). Сегодня по ходатайству следствия Гасанову избрана мера пресечения в виде заключения под стражу", - говорится в сообщении СУ СК по Дагестану.

Отмечается, что следственным управлением Следственного комитета РФ по Дагестану продолжается расследование уголовного дела по обвинению бывшего министра труда и социального развития республики Расула Ибрагимова в совершении преступлений, предусмотренных ч. 3 ст. 210 УК РФ (создание и участие в преступном сообществе с использованием своего служебного положения) и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере).

Дело Ибрагимова

По сообщению СК, с 2017 по сентябрь 2018 года на территории Республики Дагестан Ибрагимов с целью получения постоянного дохода создал преступное сообщество (преступную организацию), в которую вошли должностные лица структурных подразделений министерства труда и социального развития республики. Основной целью преступного сообщества являлось хищение в особо крупном размере бюджетных денежных средств, выделенных на социальное обслуживание граждан.

Уточняется, что участники преступного сообщества похищали поступившие из бюджета региона через министерство финансов республики денежные средства, предназначенные для социального обслуживания граждан пожилого возраста и инвалидов, через фиктивно оформленных сотрудников центров социального обслуживания, а также выплачивая необоснованные и завышенные премии подчиненным, часть из которых возвращалась организаторам и участникам преступного сообщества.

"Ибрагимов совместно с руководителями и участниками преступного сообщества в период с 2017 года по 2018 год путем обмана похитили бюджетные денежные средства на сумму свыше 620 миллионов рублей, чем причинили ущерб в особо крупном размере бюджету Республики Дагестан", - отмечается в сообщении СУ СК по Дагестану.

В настоящее время проводится комплекс следственных действий, направленный на закрепление доказательственной базы, а также на установление других участников преступного сообщества и привлечение их к уголовной ответственности.