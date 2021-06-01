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СМИ: в Пакистане из-за мощных ливней погибли 10 человек

Еще как минимум трое получили травмы

ТАСС, 1 июня. По меньшей мере 10 жителей Пакистана погибли и еще как минимум трое получили травмы в результате нескольких несчастных случаев, вызванных сильными дождями, в восточной провинции Пенджаб. Об этом сообщает во вторник агентство "Синьхуа" со ссылкой на местные СМИ.

По его данным, во время грозы обрушилась крыша в городе Окара в Пенджабе, в результате чего восемь человек, в том числе четверо детей, погибли и трое получили ранения.

Также сообщается, что в другой части провинции один человек погиб, когда на него обрушилась стена дома. Еще один мужчина стал жертвой удара молнии.

В понедельник Метеорологический департамент Пакистана предсказал грозы вместе с сильными ветрами в разных частях страны.

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