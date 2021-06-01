Прокуратура проводит проверку по факту гибели белого медведя в зоосаде Хабаровска

ТАСС, 1 июня. Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту гибели белого медведя по кличке Хабар в зоосаде "Приамурский" в Хабаровске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ведомстве.

"Проводится проверка по факту гибели белого медведя", - сказали в прокуратуре.

По информации зоосада "Приамурский" им. В. П. Сысоева, учреждение участвует в программе опеки белых медведей в зоопарках России, в рамках которой осуществляется содержание (кормление, ветеринарное обслуживание, обогащение среды, обустройство вольера) белого медведя Хабара, который жил в зоосаде с апреля 2017 года.

Государство охраняет белого медведя как вид, занесенный в Список угрожаемых видов Международного союза охраны природы (Международную красную книгу) и в Красную книгу Российской Федерации.