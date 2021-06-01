{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Прокуратура проводит проверку по факту гибели белого медведя в зоосаде Хабаровска

Медведь Хабар жил в зоосаде с апреля 2017 года

ТАСС, 1 июня. Хабаровская межрайонная природоохранная прокуратура проводит проверку по факту гибели белого медведя по кличке Хабар в зоосаде "Приамурский" в Хабаровске. Об этом ТАСС во вторник сообщили в ведомстве.

"Проводится проверка по факту гибели белого медведя", - сказали в прокуратуре.

По информации зоосада "Приамурский" им. В. П. Сысоева, учреждение участвует в программе опеки белых медведей в зоопарках России, в рамках которой осуществляется содержание (кормление, ветеринарное обслуживание, обогащение среды, обустройство вольера) белого медведя Хабара, который жил в зоосаде с апреля 2017 года.

Государство охраняет белого медведя как вид, занесенный в Список угрожаемых видов Международного союза охраны природы (Международную красную книгу) и в Красную книгу Российской Федерации.

Теги
РоссияХабаровский край
Во Всеволожске школьный автобус столкнулся с такси
Пострадали четыре человека, в их числе трое подростков
Читать полностью