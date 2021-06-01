Спасатели нашли затонувший под Вологдой три дня назад катер

ВОЛОГДА, 1 июня. /ТАСС/. Спасатели нашли катер, который, предположительно, получил пробоину и затонул в Кубенском озере в Вологодской области 29 мая. Пропавшего пассажира в нем не оказалось, его поиски продолжаются, сообщили ТАСС в пресс-службе главного управления МЧС РФ по области.

"Катер обнаружен. Совершено четыре водолазных спуска, катер обследован, но пропавшего пассажира в нем не было. Аппаратом "Фалкон" обследована акватория возле затонувшего катера в радиусе 100 метров, если погодные условия позволят, то сегодня радиус поисков будут расширять. За минувшие сутки обследовано 10 кв. км акватории, с наступлением светлого времени суток поиски возобновились", - сообщили ТАСС в пресс-службе областного главка МЧС.

По данным МЧС, восемь человек вышли на катере "Гранд Николь" из Вологды, по рекам доплыли до Кубенского озера, где вечером 29 мая судно получило пробоину и затонуло в 4 км от берега на глубине трех метров. Общая протяженность запланированного маршрута составляла 235 км, инцидент произошел на отметке 68 км. На катере было восемь человек, семи из них удалось спастись, одного ищут - это мужчина 1984 года рождения. Транспортная прокуратура проверяет обстоятельства происшествия, имелись ли у судоводителя необходимые документы, удостоверение на право управления, соблюдены ли вместимость пассажиров и правила плавания.