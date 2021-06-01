Во Всеволожске школьный автобус столкнулся с такси

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Школьный автобус столкнулся с такси во вторник утром во Всеволожске Ленинградской области, в результате трое подростков и взрослый получили травмы. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате дорожной аварии трое детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла на проспекте Грибоедова во Всеволожске около 08:00 мск. По информации МВД, водитель такси не уступил дорогу школьному автобусу.

По факту ДТП проводится проверка.