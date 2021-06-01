{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

Во Всеволожске школьный автобус столкнулся с такси

Пострадали четыре человека, в их числе трое подростков

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Школьный автобус столкнулся с такси во вторник утром во Всеволожске Ленинградской области, в результате трое подростков и взрослый получили травмы. Об этом сообщили журналистам в главке МВД по Санкт-Петербургу и области.

"В результате дорожной аварии трое детей в возрасте от 12 до 14 лет, а также их сопровождающий получили легкие травмы и были доставлены в медучреждение для осмотра", - говорится в сообщении.

По данным полиции, авария произошла на проспекте Грибоедова во Всеволожске около 08:00 мск. По информации МВД, водитель такси не уступил дорогу школьному автобусу.

По факту ДТП проводится проверка.

Теги
РоссияЛенинградская область
В Ленобласти задержан мужчина, насильно удерживавший ребенка у себя в квартире
Возбуждено уголовное дело
Читать полностью