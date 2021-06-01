В Ленобласти задержан мужчина, насильно удерживавший ребенка у себя в квартире

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 июня. /ТАСС/. Следователи и полицейские задержали жителя Ломоносовского района Ленинградской области, который насильно привел к себе домой 10-летнего мальчика и удерживал там, а также избил. Как сообщили журналистам в следственном управлении СК РФ по региону, в отношении мужчины возбуждено уголовное дело.

"В отношении 27-летнего мужчины возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного п. "д" ч. 2 ст. 127 УК РФ ("Незаконное лишение свободы несовершеннолетнего")", - говорится в сообщении.

По данным СК, задержанный 30 мая привел к себе в квартиру в поселке Большая Ижора 10-летнего мальчика. Там он удерживал его и нанес ребенку несколько ударов по голове.

Позже об этом узнал отец ребенка, который освободил сына путем переговоров со злоумышленником. В настоящее время следователи выясняют все обстоятельства случившегося, в суде они намерены требовать о заключении задержанного под стражу.