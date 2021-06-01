Суд в Татарстане приговорил мать, оставившую ребенка на морозе, к тюремному сроку

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Суд Татарстана вынес приговор 22-летней жительнице республики, которая 13 января оставила полуторагодовалого сына на ночь на морозе в сарае. Ей назначили наказание в виде двух лет и двух месяцев в колонии общего режима, сообщили журналистам в пресс-службе прокуратуры Татарстана.

"Свою вину женщина признала, но уверяла, что не собиралась убивать детей. Суд приговорил ее к двум годам и двум месяцам лишения свободы в исправительной колонии общего режима", - сообщили в пресс-службе.

Женщину признали виновной по статьям "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью малолетнему" и "Ненадлежащее исполнение родительских обязанностей".

Ночью 13 января 2021 года женщина выпивала с сожителем матери, затем она взяла детей полутора и четырех лет и ушла с ними в холодный сарай. Позже женщина с четырехлетней дочкой ушли в дом, а полуторагодовалого малыша она оставила в сарае.

Мальчика с утра обнаружила бабушка. Ребенка в крайне тяжелом состоянии доставили в ДРКБ. Его старшую сестру также госпитализировали. Женщину лишили родительских прав, но она собирается обжаловать это решение в суде. Сейчас дети находятся в приюте в Казани.