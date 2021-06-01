СК проверит больницу Солнечногорска, где родным на захоронение выдали тело чужого человека

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники больницы в Солнечногорске перепутали пациентов и выдали родственникам для захоронения тело другого человека. По данному делу проводится доследственная проверка. Об этом ТАСС сообщила представитель Главного следственного управления СК по Московской области Ольга Врадий.

По ее словам, 31 мая на одном из информационных порталов была опубликована статья о том, что в медицинском учреждении Солнечногорска вследствие халатности, допущенной медицинским персоналом, перепутали пациента и родственникам для захоронения был выдан чужой человек. "При этом сам мужчина оказался жив и продолжает находиться в больнице, о чем впоследствии было сообщено его родным", - сообщила Врадий.

"В рамках проверки будет дана правовая оценка всем обстоятельствам, изложенным в статье, а также действиям ответственных лиц", - добавила представитель ГСУ.