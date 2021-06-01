Неизвестный попытался ограбить отделение банка в Испании

МАДРИД, 1 июня. /ТАСС/. Вооруженный ножом мужчина попытался ограбить во вторник банковское отделение в городе Мурсия. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в пресс-службе местной полиции.

Инцидент произошел в районе 09:00 по местному времени (10:00 мск), когда в отделение банка зашел вооруженный мужчина, который требовал наличные. Прибывшие на место сотрудники правоохранительных органов попытались задержать предполагаемого грабителя. "Во время этого пострадали трое сотрудников [полиции]", - отметили в пресс-службе.

Стражам порядка удалось задержать подозреваемого. "Кажется, он иностранец, но мы пока не знаем, какой национальности, у него при себе нет документов", - уточнили в полиции.