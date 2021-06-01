Крупный природный пожар зафиксирован рядом селом в Якутии

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Природный пожар разгорелся на площади около 70 га рядом с якутским селом Тюбяй, на место вылетели спасатели. Об этом сообщила журналистам во вторник руководитель пресс-службы Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия) Ксения Рахматулина.

"Близ села Тюбяй Сунтарского улуса действует природный пожар на площади, предположительно, в 71 гектар. С целью недопущения перехода огня на населенный пункт в Сунтарский район вылетела оперативная группа Главного управления МЧС России по Республике Саха (Якутия)", - сообщила Рахматулина.

В состав группы входят сотрудники специализированной пожарно-спасательной части Якутска, они обеспечены специальным оборудованием.

"Также в районе будет работать вертолет с водосливным устройством МЧС России. В настоящее время на данном пожаре работают специализированные подразделения лесоохраны и привлеченное местное население", - отметила Рахматулина.

Село Тюбяй находится в юго-западной части Якутии, на левом берегу реки Вилюй. В населенном пункте проживают примерно 300 человек.