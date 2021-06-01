Полмиллиона рублей и сусальное золото украли в Москве у завотделом НИИ ядерной физики

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Более 520 тыс. рублей похитили неизвестные из сейфа заведующего отделом Научно-исследовательского института ядерной физики МГУ им. М. В. Ломоносова. Об этом ТАСС сообщил источник в правоохранительных органах.

"Накануне в полицию обратился заведующий отделом Научно-исследовательского института ядерной физики, который сообщил, что неизвестные похитили из сейфа в его кабинете деньги в размере 500 тыс. рублей, 2 тыс. юаней, а также комплект сусального золота из 20 листов. Общий ущерб составил более 520 тыс. рублей", - сказал собеседник агентства.

По его словам, сейчас по делу о краже проводится проверка.