Суд заочно арестовал россиянку, обвиняемую в нападении на посольство России на Украине

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Басманный суд Москвы заочно арестовал гражданку России Ирину Белачеу, обвиняемую в нападении на посольство РФ на Украине в марте 2016 года. Об этом журналистам сообщила во вторник официальный представитель Следственного комитета РФ Светлана Петренко.

"От российского правосудия Белачеу скрывается за границей, она объявлена в международный розыск, в связи с чем ходатайство следствия было рассмотрено без участия обвиняемой. Ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в ее отношении удовлетворено", - сказала она.

По версии следствия, Белачеу 6 марта 2016 года совместно с иными лицами приняла участие в антироссийской акции около посольства РФ на Украине. Участники акции напали на здание дипмиссии, забросали его камнями и другими предметами, разбили окна, нарушив нормальный режим работы посольства.

"СК РФ продолжит расследование всех обстоятельств нападений на российские дипломатические объекты на Украине, в рамках которого всем действиям нападавших будет дана надлежащая правовая оценка", - отметила Петренко.