Два человека погибли в ДТП с грузовиком в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 июня. /ТАСС/. Водитель и пассажир легкового автомобиля погибли в результате лобового столкновения с грузовым "Камазом" с полуприцепом на трассе под городом Белогорском в Крыму. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе МВД по Крыму.

"По предварительным данным, 1 июня в 14:00 [на нулевом километре] автомобильной дороги Белогорск - Феодосия водитель автомобиля Citroen 1981 года рождения <...> в условиях дождливой погоды не справился с управлением, допустил выезд на полосу встречного движения и столкнулся с автомобилем "Камаз" с полуприцепом. В результате ДТП водитель автомобиля Citroen и его пассажир 1988 года рождения смертельно травмированы", - говорится в сообщении.

По факту аварии проводится проверка, обстоятельства произошедшего выясняются.