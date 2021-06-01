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В Краснодарском крае силовики изъяли у местного жителя тротил, оружие и порох

Его подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия

КРАСНОДАР, 1 июня. /ТАСС/. Сотрудники УФСБ России по Краснодарскому краю совместно с сотрудниками краевого управления полиции обнаружили и изъяли у жителя Новороссийска 200 г тротила, более 0,5 кг пороха, самодельные огнестрельные пистолеты и боевые патроны, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщили журналистам в ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

"В результате осмотра территории домовладения 39-летнего мужчины обнаружили и изъяли два пистолета, являющиеся нарезным огнестрельным оружием, изготовленным самодельным способом, пригодным для производства выстрелов, и 29 боевых патронов, что подтверждено экспертизой. Кроме того, обнаружено и изъято 200 граммов тротила и более 0,5 кг пороха", - говорится в сообщении ведомства.

Уточняется, что в отношении него возбуждено уголовное дело, его подозревают в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ, ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. На время следствия он будет находиться под подпиской о невыезде.

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