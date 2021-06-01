В Ингушетии произошел пожар в продуктовом магазине

ТАСС, 1 июня. Пожар произошел во вторник днем в продуктовом магазине в Назрани (Ингушетия), в результате чего одна женщина получила ожоги, говорится в сообщении пресс-службы МЧС по региону.

"В 11:45 мск поступило сообщение о том, что в Назрани на пересечении улиц Картоева и Тангиева произошел хлопок газовоздушной смеси с последующим возгоранием потолка и крыши. Площадь пожара составила 5 кв. м. В результате происшествия пострадала женщина 1964 года рождения", - говорится в сообщении.

Как уточнили ТАСС в пресс-службе МЧС по региону, пожар произошел в продуктовом магазине, когда в нем не было посетителей, ожоги получила продавщица магазина.

В пресс-службе прокуратуры региона сообщили, что организована проверка по факту пожара. "Прокуратурой Назрани начато проведение проверки по факту пожара в здании продуктового магазина в Назрани, в результате чего пострадала женщина - продавец магазина 1964 года рождения, которая доставлена в реанимационное отделение ГБУ "Ингушская республиканская клиническая больница им. А. О. Ахушкова", - говорится в сообщении.

Как сообщается, на место происшествия для координации действий специальных служб и правоохранительных органов выехал прокурор Назрани Ибрагим Чербижев. В ходе прокурорской проверки будут установлены причины и условия произошедшего, а также соблюдение требований о пожарной безопасности, законодательства об охране труда на предприятии. Результаты проверки взяты прокурором республики на контроль.