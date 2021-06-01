Бывший мэр Дагестанских Огней стал фигурантом уголовного дела о превышении полномочий

МАХАЧКАЛА, 1 июня. /ТАСС/. Бывший глава города Дагестанские Огни Хейдулла Гашимов подозревается в превышении должностных полномочий, в отношении него возбуждено уголовное дело, сообщил ТАСС представитель пресс-службы республиканского управления Следственного комитета России.

"По версии следствия, в ноябре 2019 года Гашимов умышленно и в нарушение санитарно-эпидемиологических правил и нормативов, зная, что рядом с дошкольными учреждениями не должны размещаться объекты промышленного производства, незаконно вынес постановление о предоставлении обществу с ограниченной ответственностью во временное владение и пользование в производственных целях нежилое здание площадью 3 672 кв. м и земельный участок площадью 4 375 кв. м, расположенных в городе Дагестанские Огни", - сообщил собеседник.

По его словам, коммерческой организацией в этом нежилом здании ведутся строительно-монтажные работы, направленные на организацию производства строительных материалов: брусчатки, тротуарной плитки, керамзитных блоков.

"Уголовное дело по ч. 2 ст. 286 УК РФ в отношении Гашимова возбуждено по информации, распространенной в СМИ", - добавил представитель следствия.