В Нижнекамске загорелся каменный особняк купцов Стахеевых

КАЗАНЬ, 1 июня. /ТАСС/. Каменный особняк купцов Стахеевых, построенный в 1890 году, загорелся в Нижнекамске. На месте работают службы МЧС, сообщили в пресс-службе ведомства.

"В Нижнекамском районе в поселке Красный ключ на улице Садовая, 14а, горит одноэтажное здание с цокольным этажом. Площадь горения - около 300 кв. метров, пострадавших нет", - сообщили в ведомстве.

Всего на месте ЧП работают четыре отделения пожарных.

Прокуратура Нижнекамска организовала проверку по факту возгорания здания в поселке Красный ключ. На место происшествия выехали городской прокурор Ольга Купова и ее заместитель Руслан Минибаев. Надзорное ведомство даст правовую оценку по соблюдению требований законодательства о пожарной безопасности и охране памятников архитектуры. Обстоятельства случившегося выясняются.

Особняк был построен в 1890 году купцом Стахеевым. После октябрьского переворота в доме располагался сначала детский сад, школа продленного дня, отделение милиции. В 2018 году усадьба попала в программу по сохранению культурного наследия "Мирас", планировалась ее реставрация.