Защита попросила оправдать Николая Платошкина

МОСКВА, 1 июня. /ТАСС/. Представитель защиты лидера движения "За новый социализм" Николая Платошкина, приговоенного к условному сроку и штрафу за склонение к массовым беспорядкам и публичное распространение заведомо ложной информации, просит оправдать его. Об этом ТАСС сообщили в Гагаринском суде Москвы, который 19 мая огласил Платошкину обвинительный приговор.

"В суд поступила апелляционная жалоба на приговор Платошкина. Адвокат просит отменить судебное решение и вынести оправдательный приговор", - сказала собеседница агентства.

19 мая Гагаринский суд признал Платошкина виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 1.1 ст. 212 ("Склонение или иное вовлечение лица в совершение массовых беспорядков") и ст. 207.1 ("Публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан") УК РФ, и назначил ему наказание в виде 5 лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 5 лет и штрафом 700 тыс. рублей.

Суд снял арест с денежных средств, наложенный в ходе предварительного следствия на банковские счета Платошкина, а также отменил избранную ему меру пресечения в виде домашнего ареста на подписку о невыезде и надлежащем поведении до вступления приговора в законную силу. При назначении условного наказания суд учел смягчающие обстоятельства, среди которых - находящиеся на иждивении политика престарелые родители, его состояние здоровья, различные государственные награды и то, что он привлекался к уголовной ответственности впервые. Также суд обратил внимание на нарушения, допущенные в ходе судебного процесса в отношении защитников Платошкина. Суд зачел осужденному в срок наказания время, которое он провел под домашним арестом.