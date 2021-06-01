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Грузовик сбил двух подростков на мопедах под Воронежем

Один ребенок погиб

ВОРОНЕЖ, 1 июня. /ТАСС/. Столкновение грузовика ЗИЛ с двумя мопедами под управлением 14-летних подростков в селе Никольском под Воронежем стало причиной гибели одного ребенка и госпитализации второго. По факту ДТП проводится проверка, сообщила во вторник пресс-служба прокуратуры по Воронежской области.

"Примерно в 13:00 двое 14-летних подростков, управляя мопедами марки Sport и Orion, двигались по ул. Тельмана села 1-е Никольское Воробьевского района в сторону села Воробьевка. Во встречном направлении осуществлял движение автомобиль ЗИЛ под управлением 29-летнего водителя. В результате столкновения транспортных средств один из мальчиков от полученных травм скончался в реанимационном отделении больницы, второй госпитализирован с травмами", - говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как уточняется в сообщении, по факту ДТП проводится процессуальная проверка, изъяты транспортные средства, назначен ряд экспертиз.

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